Бузова призналась, что больше не хочет замуж

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала одной из самых ярких звезд на красной ковровой дорожке музыкальной премии «Жара Music Awards». Она появилась в роскошном наряде, который сшили по ее заказу.

Фотографиями с мероприятия звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она предстала в светлом платье с глубоким декольте, кружевом ручной работы и огромным шлейфом. Поклонники отметили, что Бузова была похожа на невесту.

Как сообщила «Комсомольская правда», певица пообщалась с журналистами, ответив на вопросы о личной жизни. В ходе беседы она призналась, что больше не хочет замуж.

Напомним, Ольга Бузова полтора года состояла в отношениях с видеоблогером Давидом Манукяном. Об их расставании стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова назвала имя девушки, с которой ей изменял Манукян.