В Пулково в понедельник задержали два рейса

Сегодня, 5 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали два внутренних рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Уральские авиалинии» и «Победа». Два самолета вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 511 до Симферополя. Изначально планировалось, что самолет «Уральских авиалиний» поднимется в небо в 15:15, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержан рейс DP 506 авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Самолет должен был вылететь в 15:45, но время вылета по какой-то причине сдвинули.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково могут появиться пункты вакцинации от COVID-19.