В Пулково в понедельник задержали два рейса

В Пулково в понедельник задержали два рейса
Задержка рейсов в Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 5 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали два внутренних рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Уральские авиалинии» и «Победа». Два самолета вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 511 до Симферополя. Изначально планировалось, что самолет «Уральских авиалиний» поднимется в небо в 15:15, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержан рейс DP 506 авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Самолет должен был вылететь в 15:45, но время вылета по какой-то причине сдвинули.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково могут появиться пункты вакцинации от COVID-19.

аэропорт аэропорт пулково задержка рейсов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге участнику митинга, ударившего полицейского, дали условный срок
Ученые обнаружили особый ген у якутских коров, позволяющий выживать в мороз
В Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, ...
В Ленобласти исчезли два брата-рыбака
В Пулково в понедельник задержали два рейса
Из Петербурга будут ездить поезда на курорты Черного и Азовского моря
Пресс-секретарь РФ Песков объяснил, что Россия не опасна ни для одной страны мира
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля