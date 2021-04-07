ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти

Жители Ленинграда, пережившие блокаду на территориях, относящихся сейчас к Ленобласти, бполучат льготы вместе с петербуржцами. Такой новый законопроект 7 апреля приняли в окончательном чтении.

Закон ушел на подписание к губернатору. Этот закон вступит в силу через 10 дней после того, как его официально опубликуют.

Архив поможет определить границы, чтобы понять, жители каких местностей в Ленинградской области, которые входили в кольцо блокады, имеют право получить льготы.

Всего в бюджете Северной столицы на нынешний год на расходы соцподдержки блокадным ленинградцам выделено 134 млн рублей.