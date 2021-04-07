ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти

ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти
ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Жители Ленинграда, пережившие блокаду на территориях, относящихся сейчас к Ленобласти, бполучат льготы вместе с петербуржцами. Такой новый законопроект 7 апреля приняли в окончательном чтении.

Закон ушел на подписание к губернатору. Этот закон вступит в силу через 10 дней после того, как его официально опубликуют.

Архив поможет определить границы, чтобы понять, жители каких местностей в Ленинградской области, которые входили в кольцо блокады, имеют право получить льготы.

Всего в бюджете Северной столицы на нынешний год на расходы соцподдержки блокадным ленинградцам выделено 134 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пенсия вырастет в следующем году почти на тысячу рублей.

блокада ленинграда закон льготы новости СПб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти
На Заневском пожар в коммуналке унес жизнь человека: жертвы и пострадавшие ...
В Петербурге от клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи человек
Какие мосты разведутся в ночь с 7 на 8 апреля
«Скопинский маньяк» получил штраф после интервью с Собчак
Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах
В Петербурге во время квеста мальчик сломал позвоночник
В Ленобласти еще 92 человека подхватили коронавирус