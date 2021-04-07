В Петербурге экс-полицейских арестовали за подозрение в получение взяток

Фигуранты уголовного дела отрицают свою вину и отказываются давать показания.

Приморский районный суд заключил под стражу трех полицейских, которых обвиняют в получении взяток. Они пробудут под арестом до 5 июня 2021 года. Об этом 7 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, бывшие сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2020 гола получили 150 тысяч рублей от человека, у которого нашли наркотические вещества. За озвученную сумму экс-полицейские якобы закрыли глаза на правонарушение и не стали привлекать горожанина к ответственности То же произошло в мае – они получили 120 тысяч рублей от другого гражданина, который хранил наркотики.

В отношении группы лиц возбудили уголовное дело, но фигуранты вину не признают. Они просили о любой иной мере пресечения, но отправятся под арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградской области два сотрудника полиции получили взятку в три миллиона рублей.