Водители проводят утро 9 апреля в шестибалльных пробках

В Петербурге утром пятницы образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить четыре балла, после чего будет стабильной.

Самая крупная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. Судя по комментариям петербуржцев, там произошло ДТП в правом ряду.

По традиции стоят выезды из пригородов, Московское шоссе перед метро «Звездная», проспект Стачек, Кубинская улица и Витебский проспект. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, набережной Обводного канала, площади Восстания.

Водители толкаются у Финляндского вокзала, на Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка», Светлановской площади, Приморском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая, а по Афонской улице — на три дня.