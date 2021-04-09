На выходных в Петербурге потеплеет до +10 градусов

На грядущих выходных в Северной столице установится теплая погода. Температура воздуха будет доходить до +10 градусов, а дожди к концу недели пройдут.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе будет облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня могут пройти дожди. Ветер подует с южных направлений, местами будет сильным. Днем погода разгуляется до +7 градусов.

В субботу, 10 апреля, ожидается облачная погода с умеренными дождями. Ночью заморозков не будет, а днем столбики термометров должны показать от +6 до +8 градусов.

На следующий день, 11 апреля, станет теплее. Осадки не прогнозируются, а ветер будет умеренным. Ночью слегка подморозит, но с наступлением дня воздух прогреется до +10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Европейской России.