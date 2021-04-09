Более 300 водных объектов в Петербурге очистят от наплавного мусора

Более 300 водных объектов в Петербурге очистят от наплавного мусора
Основным мусором на воде являются пластик и пакеты. Фото: pixabay

С 16 апреля Северная столица переходит на летний график уборки наплавного мусора на судоходных реках и каналах.

Как сообщили в Смольном, в прошлом году с водных объектов собрали порядка 4,2 тыс. кубометров наплавного мусора — это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

В этом году уборку от наплавных загрязнений и мусора проведут на рекордном количестве водных объектов — 334. Также будут проведены работы по кошению водной растительности.

В центральных районах города обычно приходится собирать мелкий бытовой мусор — пластик и пакеты, а в пригородных районах встречаются автопокрышки, строительный мусор и бытовая техника. Также попадаются деревянные поддоны и тележки из супермаркетов.

К летнему сезону отремонтированы все суда, которые будут задействованы в уборке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 1300 зданий в Московском районе очистят от грязи до 30 апреля.

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