На КАД перед развязкой с Московским шоссе перекроют одну полосу

С сегодняшнего дня движение по участку внутреннего кольца КАД на севере Петербурга будет ограничено.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», речь идет об участке внутренней стороны кольцевой дороги между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Там закрывают одну полосу движения для уборки смета.

Четвертая полоса будет недоступна для автомобилистов в период с 10 по 12 апреля. По первой, второй и третьей водителям разрешат ехать со скоростью не больше 50 километров в час.

Участников движения предупредят об ограничениях при помощи дорожных знаков, водоналивных барьеров, световой сигнализации и информации на табло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма ограничат движение по Двинской улице и Канонерскому тоннелю.