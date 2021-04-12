Атлантический циклон «Вилкен» прогреет воздух в Петербурге до +18 градусов

Сегодняшний день станет самым теплым с начала года. Петербуржцам обещают, что температура воздуха составит до +18 градусов.

О погоде на 12 апреля рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Резкое потепление принесет теплый сектор атлантического циклона «Вилкен», центр которого установится над Скандинавией. Несмотря на переменную облачность, день пройдет без осадков, а воздух начнет активно прогреваться.

Погода непременно порадует жителей Северной столицы: столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. В Ленобласти температурный разброс немного побольше, будет от +14 до +19 градусов.

«С такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года», — подчеркивает Леус.

Пока температурный рекорд этой весны принадлежит 28 марта, когда на улице было +14,3.

Южный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 766 мм рт.ст., что все равно выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне петербуржцы заметили необычные тропические облака над городом.