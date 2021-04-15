Мужчина устроил стрельбу на проспекте Пятилеток

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу дома 14 на проспекте Пятилеток.

Инцидент произошел вечером 14 апреля.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по «горячим следам» был задержан мужчина 1983 года рождения. По предварительной информации, он устроил стрельбу из-за отказа водителя такси везти его.

Мужчина выстрелил два раза в воздух из своего травматического пистолета.

В отношении задержанного составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества.