Мужчина устроил стрельбу на проспекте Пятилеток

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу дома 14 на проспекте Пятилеток.
Инцидент произошел вечером 14 апреля.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по «горячим следам» был задержан мужчина 1983 года рождения. По предварительной информации, он устроил стрельбу из-за отказа водителя такси везти его.
Мужчина выстрелил два раза в воздух из своего травматического пистолета.
В отношении задержанного составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие изъято.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества.