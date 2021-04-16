Заморозки вернулись в Ленобласть, обойдя Петербург стороной

Ночью в Ленобласти были заморозки. Фото: pixabay

Ночью в Ленобласти были заморозки. Фото: pixabay

В Ленинградской области минувшей ночью были заморозки. Холоднее всего было в Выборгском районе.

Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, минусовые температуры вернулись в 47 регион в условиях антициклональной, малооблачной погоды. Ситуацию ухудшили северо-восточные ветра.

Самую низкую температуру прошлой ночью зафиксировали в поселке Лесогорский под Светогорском неподалеку от российско-финской границы. Столбики термометров в ночное время показали минус 5,4 градуса.

Петербург ночные заморозки обошли стороной. По данным на 6 часов утра, в городе было почти 3 градуса, но уже под Всеволожском температура находилась на нуле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу Петербургу обещают порывистый ветер и до +13 градусов.