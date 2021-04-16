После ночных заморозков в Ленобласть придет резкое потепление до +14 градусов

Термометры в разгар дня покажут от +9 до +14 градусов. Фото: pixabay

Термометры в разгар дня покажут от +9 до +14 градусов. Фото: pixabay

Минувшей ночью в Ленинградскую область пришли заморозки, но уже сегодня днем воздух прогреется до +14 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что холоднее всего в ночь на 16 апреля было в поселке Лесогорский в Выборгском районе, где температура опустилась до -5,4°.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в 47 регионе ожидается небольшая облачность, день пройдет без осадков.

Ветер подует северо-восточный, днем усилится до порывистого. Термометры в разгар дня покажут от +9 до +14 градусов. Но у водоемов может быть прохладнее — до +6 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу Петербургу обещают порывистый ветер и до +13 градусов.