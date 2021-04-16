На КАД у развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы

Две полосы будут перекрыты. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Две полосы будут перекрыты. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные работы закроют две полосы движения на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом.

По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке кольцевой будут менять сборные, открытые лотки в разделительной полосе. Автомобилистам запретят проезд по третьей и четвертой полосам движения. А на первой и второй будет введено скоростное ограничение до 50 километров в час.

Ограничения будут действовать с понедельника, 19 апреля, до четверга, 29 апреля.

В пресс-службе учреждения отметили, что дорожники будут проводить работы в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. Водителей предупредят об ограничениях с помощью дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Петербуржцам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ сообщила о новых дорожных ограничениях в Петербурге.