На КАД у развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы

Дорожные работы закроют две полосы движения на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом.
По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке кольцевой будут менять сборные, открытые лотки в разделительной полосе. Автомобилистам запретят проезд по третьей и четвертой полосам движения. А на первой и второй будет введено скоростное ограничение до 50 километров в час.
Ограничения будут действовать с понедельника, 19 апреля, до четверга, 29 апреля.
В пресс-службе учреждения отметили, что дорожники будут проводить работы в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. Водителей предупредят об ограничениях с помощью дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.
Петербуржцам принесли извинения за временные неудобства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ сообщила о новых дорожных ограничениях в Петербурге.