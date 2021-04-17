Реконструкция старейшего колледжа судостроения Петербурга завершится в июле

Реконструкция старейшего колледжа судостроения Петербурга завершится в июле
Колледж судостроения на Кронштадтской, 15. Фото: google.maps

В здании Колледжа судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице, 15 идет завершающий этап реконструкции.

Как сообщили в Смольном, колледж после реконструкции будет наращивать мощности. Сегодня в нем обучаются 800 человек, впоследствии число студентов хотят увеличить до 1200. В следующем году начнутся работы по реконструкции второго корпуса колледжа на Кронштадтской, 5.

Колледж судостроения и прикладных технологий является одним из старейших в Петербурге. Его история берет свое начало с XIX века, когда была открыта ремесленная школа при Балтийском заводе.

Само здание на Кронштадтской, 15 было построено более 40 лет назад. Работы по реконструкции начались в январе 2020 года. Рабочие уже отремонтировали старое здание, возвели пристройку к учебному корпусу. Осталось провести отделочные, сантехнические и фасадные работы и завезти станки.

В апреле начнут благоустраивать территорию. Все работы завершат уже в июле, на полгода раньше, чем планировалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание театра «Мюзик-Холл» реконструируют и сделают более современным.

колледж судостроение новости СПб реконструкция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Летом в Кировском районе откроется спортивный бассейн
На Дворцовой площади четыре тысячи военных проведут репетицию парада Победы
В Комздраве сообщили о полумиллионе привитых от COVID-19 петербуржцев
Реконструкция старейшего колледжа судостроения Петербурга завершится в июле
Число умерших от COVID во всем мире превысило 3 млн
Экипаж МКС успешно вернулся на Землю после полугода на орбите
Открывшийся после долгого перерыва Мавзолей Ленина собрал огромную очередь
В Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето