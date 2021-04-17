Летом в Кировском районе откроется спортивный бассейн

Летом в Кировском районе откроется спортивный бассейн
Бассейн откроется в июле. Фото: Pixabay

Предстоящим летом в Кировском районе на базе Центра образования №162 откроется спортивный бассейн на 25 метров, который смогут посещать все жители района.

Как сообщили в Смольном, сейчас в здании Центра образования №162 продолжается реконструкция, которая началась более 10 лет назад. Сначала были проведены работы в самом здании, а после началась пристройка бассейна.

На строительстве бассейна пришлось менять подрядчика. Летом прошлого года власти заключили новый контракт с другой компанией, которая и достроила спортивный объект. Планируется, что бассейн начнет работу в июле этого года.

Заниматься плаванием здесь смогут не только ребята, которые посещают Центр образования, но и ученики других школ района. Также будут организованы занятия для взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция старейшего колледжа судостроения Петербурга завершится в июле.

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Летом в Кировском районе откроется спортивный бассейн
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