Эксперт рассказала, чем опасна для здоровья воды в бутылках

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, что сделать питьевой можно любую воду – дело в технологиях и стоимости этой процедуры.

Она рассказала, что вода из-под крана содержит ряд вредных веществ, которые не может убрать современная система очистки, сообщает агентство «Прайм»

При этом бутылочная вода не так безопасна, как кажется. По словам эксперта, она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. Согласно данным Росконтроля, в некоторых партиях воды в российских магазинах количество микробов превышено в 70 раз.

Ученые из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что переизбыток воды влияет на количество натрия в крови. Человек, который выпивает слишком много жидкости за раз, должен помнить, что она накапливается во внесосудистом пространстве. После этого может наступить тошнота, судороги, нарушение координации.