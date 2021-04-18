В Выборгском районе шестилетний мальчик попал под колеса машины

В Выборгском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал шестилетний ребенок.

По предварительной информации, женщина 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля Skoda Karoq сбила ребенка 2014 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок пересекал внутридворовую территорию.

Мальчика в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу, 17 апреля, в 19:47 на 158 километре а/д «Санкт-Петербург — Псков». 34-летний житель Псковской области, управляя мотоциклом Хонда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом с прицепом.