Россия заявила о выходе из проекта МКС с 2025 года

Российская Федерация выйдет из проекта Международной космической станции в 2025 году, через четыре года. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его мнению, Москва собирается оповестить о выходе из проекта партнеров по МКС. В ведомстве вице-премьера заметили, что время эксплуатации станции давно закончилось. При этом состояние станции далеко не наилучшее. В последние годы постоянно происходят неисправности.

«Роскосмос» считает, что у страны есть смелые планы по запуску собственной орбитальной станции. Однако отметили, что о решение о полном отказе от работы на МКС пока говорить нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за американских санкций, сообщает Роскосмос. Заказчики, может быть, хотели бы лететь на российских ракетах, но и из-за санкций были вынуждены отказаться.