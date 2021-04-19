Утренние пробки в Петербурге составили шесть баллов

Утренние пробки в Петербурге составили шесть баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В утренний час пик в Петербурге образовались пробки. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП и ограничения движения.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, после чего загруженность дорог составит четыре балла.

Самые крупные пробки собрались на КАД между развязкой с Пискаревским проспектом и развязкой с проспектом Косыгина. Водителей ждут серьезные заторы в обе стороны. На внутренней и внешней сторонах кольцевой ведутся дорожные работы.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Ветеранов, Кубинская улица и Витебский проспект. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, проспекте Большевиков, Володарском мосту, Новочеркасском проспекте, набережной Обводного канала, площади Восстания, Садовой улице.

Водители толкаются у Финляндского вокзала, на Воскресенской и Дворцовой набережных, Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Светлановской площади, Приморском проспекте, у метро «Озерки» и Светлановском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весь апрель на Петроградке будет ограничено автомобильное движение.

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