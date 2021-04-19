На внешнем кольце КАД перед проспектом Энгельса перекроют две полосы

На петербургском КАД вновь вводятся ограничения движения. На этот раз перекроют две полосы на севере кольцевой дороги.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», речь идет об участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса. Там будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.
Дорожные работы будут длиться с 21 по 27 апреля. На это время для водителей закроют вторую и третью полосы движения из трех. На первой полосе введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
Место работ оградят водоналивными барьерами. Там установят временные дорожные знаки и смонтируют световую сигнализацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весь апрель на Петроградке будет ограничено автомобильное движение.