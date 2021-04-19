Станцию «Зенит» откроют 2 мая, но в тестовом режиме

Станцию &#171;Зенит&#187; откроют 2 мая, но в тестовом режиме
Станция метро "Зенит" откроется 2 мая. Фото: сайт Администрации Петербурга

Станция метро «Зенит», которая ранее называлась «Новокрестовская», откроется после ремонта 2 мая. Она будет работать в тестовом режиме.

Сейчас на станции метро на Крестовском острове завершаются ремонтные работы. Рабочим осталось наладить системы освещения, противопожарную сигнализацию, системы вентиляции и дымоудаления. Также настраивается связь всех систем между собой, а траволаторы готовят к ежегодному техосмотру.

О подготовке станции к открытию сообщил вице-губернатор Максим Соколов. По его словам, пассажиры смогут пользоваться станцией «Зенит» в тестовом режиме уже с 2 мая, когда ФК «Зенит» будет играть с «Локомотивом» на стадионе «Газпром Арена». В полном объеме станция заработает до начала июня.

Напомним, «Новокрестовскую» закрыли в апреле 2020-го из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. А летом, из-за проточек, сломанных траволатором и отслаивающихся элементов отделки, станцию закрыли на ремонт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро Петербурга повесят карты с указанием мест для занятий спортом.

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