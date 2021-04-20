Все рейсы из Пулково вылетят по расписанию 20 апреля

Все рейсы из Пулково вылетят по расписанию 20 апреля
В Пулково вылетят все запланированные рейсы. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Ни одного рейса не было отменено или задержано.

Об этом стало известно в субботу, 10 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также несколько рейсов за рубеж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково остановили 33 тысячи пачек нелегальных сигарет на 2,3 миллиона.

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