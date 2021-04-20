Во вторник в Петербурге сохранится солнечная и сухая погода

В Северной столице сегодня установится преимущественно солнечная и сухая погода. В разгаре дня температура воздуха составит до плюс 14 градусов.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. По его данным, 20 апреля на Петербург начнет надвигаться активный южный циклон, но покидающий территорию города антициклон пока сохранит теплую погоду. Синоптик предупредил, что запасы солнца на этот теплый период уже заканчиваются.

Сегодня на улице будет от плюс 12 до плюс 14 градусов. В Ленинградской области температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Ветер подует с востока, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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