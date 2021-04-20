Петербуржцев оставят без ночных автобусов этим летом

Петербуржцев оставят без ночных автобусов этим летом
Летом автобусы не будут ходить по ночам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Этим летом общественный транспорт не будет курсировать по ночным маршрутам. Такое решение было принято в связи с коронавирусными ограничениями.

Как сообщили в петербургском ГКУ «Организатор перевозок», движение ночных автобусов на предстоящий летний сезон в этом году не запланировано, передает телеканал «78».

По словам представителя «Организатора перевозок» Романа Агапитова, для некоторых дней все же сделают исключение. Петербургский транспорт будет ходить по ночам во время чемпионата Европы по футболу. За три часа до начала матча и в течение трех часов после матча по городу от стадиона запустят специальные шаттлы. Агапитов отметил, что «футбольные перевозки» будут проводиться и по ночам.

Чемпионат мира по футболу будет проводиться с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один четвертьфинал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «дачные» автобусы возвращаются на пригородные маршруты Петербурга.

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