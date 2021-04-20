В Петербурге до зимы планируют помыть фасады почти 400 нежилых зданий

По требованию Государственной административно-технической инспекции в Петербурге федеральные учреждения осуществят помывку фасадов почти 400 нежилых зданий.
Как сообщили в ГАТИ, федеральным учреждениям предстоит привести в порядок фасады 389 нежилых зданий. Фасады 75 зданий помоют до конца апреля, еще 214 зданий помоют до Дня города, а остальные — в летне-осенний период.
По закону очистка и промывка фасадов должна осуществляться не реже одного раза в год. При этом помывку фасадов нежилых зданий, которые находятся в собственности Петербурга, должны выполнять до Дня города.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ выдала 30 ордеров, чтобы благоустроить дворы Петербурга. Работы пройдут в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».