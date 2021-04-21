В Пулково в среду задержали два рейса 

В Пулково в среду задержали два рейса 
В Пулково задержали два рейса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 21 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали один внутренний рейс и один международный, сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс F7 8802 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Ай Флай» поднимется в небо в 00:30, однако по неизвестным причинам рейс был задержан на десять часов. Теперь вылет назначен 10:30.

Далее задержан рейс FV 4533 до австрийской Вены. Самолет должен был вылететь в 10:05, но время вылета сдвинули более чем на три часа — рейс отправится в 13:10.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково остановили 33 тысячи пачек нелегальных сигарет на 2,3 миллиона.

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