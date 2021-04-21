Циклон принесет в Петербург осадки и похолодание

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 21 апреля, в Северной столице прогнозируется прохладная и дождливая погода. Город будет находиться под властью циклона.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Ненастную погоду в Петербург принесет циклон, надвигающийся с юга. Он нагонит в город облака, временами пройдут дожди. Но в отдельных районах дождь будет идти вместе с мокрым снегом.

Температура воздуха сегодня днем составит всего от +5 до +7 градусов. В Ленобласти разброс температур будет больше — от +4 до +9 градусов.

«Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето.