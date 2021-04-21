Компанию, реставрирующую Новодевичий монастырь, оштрафовали на 1 млн рублей

Подрядчик не предоставил вовремя отчетную документацию, что стало причиной для подачи иска.

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал компанию «МЕАНДР», которая реставрировала один из объектов «Ансамбля Новодевичьего монастыря» в Москве. Теперь подрядчику предстоит выплатить 1 миллион рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В сентябре 2019 года Министерство культуры России выдало разрешение на реставрацию больничных палат конца XVII века, работы должны были выполнить до 31 декабря. Отчетную документацию в срок не предоставили, поэтому ведомство подало на «МЕАНДР» иск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отреставрируют дом князя Кочубея. После ремонтных работ в особняке будет административно-вспомогательное здание прокуратуры Северной столицы и представительство Генерального прокурора России.