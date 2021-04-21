Беглов рассказал, как Петербург воспользуется шансом взять бюджетные кредиты

Власти направят деньги на строительство социальной инфраструктуры и развитие общественного транспорта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о снижении долговой нагрузки на регионы. Он отметил, что Северная столица – город с высокой бюджетной обеспеченностью, но бюджетные кредиты позволят реализовать ряд важных проектов. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов заявил, что город потратит деньги на ликвидацию отставания в строительстве социальных объектов – Петербургу нужны детские сады, школы и медицинские учреждения. Также Смольный хочет развивать метрополитен и улично-дорожную сеть, наземный транспорт, организовать активное пригородное и внутригородское железнодорожное сообщение.

«В том числе, тактовое движение электричек между центральными районами Петербурга и прилегающими районами Ленинградской области»,

— заявил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пообещал помочь регионам с долгами.