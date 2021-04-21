Петербурженка, жаловавшаяся на неприятный запах от кафе, получила 50 тысяч рублей

Женщина получила компенсацию, но непонятно, решится ли проблема с запахом. Фото: pixabay.com

Женщина получила компенсацию, но непонятно, решится ли проблема с запахом. Фото: pixabay.com

Женщина заявила, что вонь ухудшает условия ее проживания в квартире.

В Санкт-Петербурге женщина отсудила у кафе 50 тысяч рублей за неприятный запах, исходящий от кафе на первом этаже жилого дома. Об этом сообщили сегодня, 21 апреля, в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Горожанка, проживающая в Красносельском районе, заявила, что живет над кафе «Мит Стар». Ее квартира находится этажом выше и в ней чувствуются интенсивные запахи от продуктов горения. Она отметила, что эта вонь значительно ухудшает условия ее проживания.

Суд принял решение взыскать с заведения 50 тысяч рублей. Будет ли решена проблема – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители «Рыбацкого» пожаловались на фиолетовый ручей и неприятный химический запах.