Врач рассказал, как предупредить появление гипертонии

Если не следить за здоровьем, то гипертония может начаться уже в раннем возрасте. Фото: Pixabay

Если не следить за здоровьем, то гипертония может начаться уже в раннем возрасте. Фото: Pixabay

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказал о методах профилактики гипертонии.

По его словам, любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, однако первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами, сообщает «Москва 24».

Среди методов профилактики он назвал: нормализация веса, оптимизация пищевого рациона, ограничение соли в рационе, дозированная физическая нагрузка, отдых, разумный режим дня.

Также врач отметил, что для профилактики и борьбы с гипертонией помогают анаэробные нагрузки, к примеру, ходьба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов объяснил, какие параметры артериального давления могут считаться идеальными. Человек может жить без страхов об инфаркте или инсульте, если значения его артериального давления составляют меньше 140 на 90.