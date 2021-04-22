Петербуржцам перечислили критерии выбора клубники

С приходом весны на петербургских прилавках начала появляться клубника, о месте ее выращивания и способах выбора сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Уже в апреля на рынках стали появляться упаковки с клубникой. Ее, судя по всему, везут в город на Неве из Средиземноморья, чаще всего из Испании, Греции и Турции.

При этом не самые честные продавцы просто-напросто переклеивают этикетки на упаковках с ягодой и выдают ее за краснодарскую или крымскую. Однако сезон в этих российских регионах начнется лишь в июне.

Та ягоду, которую привозят из-за границы, имеет довольно яркий вкус, однако у нее не самый натуральный состав.

Эксперты предлагают обратить внимание на клубнику, у которой зеленые листья с желтым оттенком. Внутри ягода должна быть слегка мягкой.

Стоит помнить, что важно брать клубнику в прозрачной упаковке, дабы видеть, что находится на дней коробки. Несмотря на то, что ягоду могу продавать зеленоватой и недозревшей, из такой выйдет хороший компот и варенье.

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