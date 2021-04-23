На выходных работы Водоканала изменят маршруты автобусов на Петроградской стороне

На выходных работы Водоканала изменят маршруты автобусов на Петроградской стороне
Автобусы будут ходить по измененному маршруту. Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"

На грядущих выходных, 24 и 25 апреля, на Петроградской стороне будут изменены маршруты двух автобусов.

Как сообщает пресс-служба петербургского ГКУ «Организатор перевозок», изменения в маршруты автобусов № 1 и 191 внесут в связи с производством работ на сетях Водоканала.

Так, автобусы № 1 и 191 будут следовать в объезд от Тучкова моста по Ждановской набережной, Малому проспекту П.С., Большой Зелениной улицы, Чкаловскому проспекту. В обратном направлении общественный транспорт пойдет по прежнему маршруту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Вербное воскресенье в Петербурге автобусы будут чаще ходить к кладбищам. В связи с празднованием «Вербного воскресенья» в городе усилят движение транспорта на маршрутах до городских кладбищей.

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