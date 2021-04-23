Для туристов в акватории Невы поставят копии боевых парусников

Для туристов в акватории Невы поставят копии боевых парусников
Реплики старинных парусников расположат в акватории Невы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице хотят установить реплики исторических боевых парусников в натуральную величину с развлекательной инфраструктурой.

Такую идею предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В акватории Невы предлагается поставить семь копий старинных боевых парусников. Реализовать проект планируют с петербургским Яхт-клубом, сообщает «Деловой Петербург».

Рядом с Адмиралтейством расположат парусник «Азов», внутри которого создадут экспозицию о парусном флоте, а также ресторан.

У Меншиковского дворца планируют поставить шлюп «Восток» с выставкой о русских географических открытиях.

В Кронверкском проливе у Троицкого моста появится линейный корабль «Три иерарха». Здесь хотят открыть зал для реконструкций исторических сражений в формате 3D, а также пространство для конференций.

Аналогичный зал для реконструкций обустроят на линкоре «Двенадцать апостолов», который разместят на Петровской набережной. А в будущем арт-парке на Тучковом буяне пришвартуют фрегат «Паллада».

У Володарского моста расположат клипер «Стрелок» с выставочным залом и коллекцией фарфоровых изделий. На Воскресенской набережной появится бриг «Феникс».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам обещают провести «Алые паруса» в этом году в акватории Невы.

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