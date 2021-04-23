Петербургский 2-й Садовый мост закроют на пять дней из-за дорожного ремонта

ГАТИ предупредила автомобилистов Петербурга о новых ограничениях и закрытиях дорожного движения. Ограничения затронут три улицы и один мост.

С 24 по 29 мая на Репищевой улице будут проводиться работы «Водоканала». Движение ограничат на участке от улицы Щербакова до Вербной улицы.

С 26 по 30 апреля водителям запретят проезд по 2-му Садовому мосту, расположенному у Спаса на Крови. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

Объехать закрытый мост можно будет по маршруту: Садовая улица — Невский проспект — Большая Конюшенная улица — набережная канала Грибоедова — Конюшенный переулок — Большой Конюшенный мост — Мошков переулок — Миллионная улица- набережная Лебяжьей канавки — набережная реки Мойки.

Кроме того, с 26 по 28 апреля закроется движение по Гатчинской улице у Чкаловского проспекта из-за прокладки инженерных сетей.

Также с 27 апреля по 6 августа на Полюстровском проспекте будут ремонтировать дорожно покрытие. Движение будет поэтапно ограничиваться по участку от 1-го Муринского проспекта до Пискаревского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали об ограничениях движения на Литейном мосту с 20 апреля по 7 мая.