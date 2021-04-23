Метрополитен Петербурга отменил обязательный перчаточный режим

Метрополитен Петербурга отменил обязательный перчаточный режим
Петербургский метрополитен отменил перчаточный режим. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Для пассажиров метро Петербурга отменили обязательное требование использовать перчатки.

Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Горожанам напомнили, что с 16 апреля Смольный внес изменения в постановление городского правительства. Ряд коронавирусных ограничений продлили до 15 мая. Однако от перчаточного режима в общественных местах решили отказаться.

Теперь петербуржцы могут не использовать перчатки в общественных местах и во всех видах транспорта. Требование соблюдать перчаточный режим отменили и для работников организаций.

Вместе с тем, пассажирам напомнили, что в метрополитене по-прежнему нужно носить защитные маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог назвал условие отмены масочного режима. По его словам, отмена офисного масочного режима зависит во многом от общей эпидемической ситуации

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