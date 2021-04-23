Пансион воспитанниц СК открылся в Петербурге

В Северной столице в пятницу, 23 апреля, состоялось открытие Пансиона воспитанниц Следственного комитета и Культурного центра СК РФ. Новое учреждение расположено на Графском переулке, 8а.

Об этом сообщает Telegram-канал Смольного «Пул 78». Пансион СК открылся через 300 лет после указа императрицы Екатерины Великой о создании Смольного института благородных девиц.

Глава СК Александр Бастрыкин поблагодарил губернатора Александра Беглова за поддержку в создании женского учебного заведения. Это помогло открыть пансион за короткий срок.

Беглов отметил, что сегодня город внес свой вклад в воспитание подрастающего поколения, отдав пансиону здание в историческом центре Петербурга.

«Если мы не будем воспитывать будущее поколение, ничего хорошего не будет», — заключил градоначальник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует выкупить 25 детсадов и 17 школ к 2024 году.