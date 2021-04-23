Пансион воспитанниц СК открылся в Петербурге

Пансион воспитанниц СК открылся в Петербурге
Новое учреждение расположено на Графском переулке, 8а. Фото: "Пул 78"

В Северной столице в пятницу, 23 апреля, состоялось открытие Пансиона воспитанниц Следственного комитета и Культурного центра СК РФ. Новое учреждение расположено на Графском переулке, 8а.

Об этом сообщает Telegram-канал Смольного «Пул 78». Пансион СК открылся через 300 лет после указа императрицы Екатерины Великой о создании Смольного института благородных девиц.

Глава СК Александр Бастрыкин поблагодарил губернатора Александра Беглова за поддержку в создании женского учебного заведения. Это помогло открыть пансион за короткий срок.

Беглов отметил, что сегодня город внес свой вклад в воспитание подрастающего поколения, отдав пансиону здание в историческом центре Петербурга.

«Если мы не будем воспитывать будущее поколение, ничего хорошего не будет», — заключил градоначальник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует выкупить 25 детсадов и 17 школ к 2024 году.

графский переулок новости СПб пансион воспитанниц ск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Победители футбольного турнира среди детдомов поедут на финал в Сочи
Обширный циклон принесет в Петербург пасмурную погоду на выходных
Ночью в петербургском метро тушили «пожар» и «спасали» людей
С Балтзавода взыскали 40 млн рублей за просрочку при установке камер
На «Газпром Арене» 24 апреля снова заработает пункт вакцинации от COVID
Попытка номер пять. Активистка рассказала, что сделать, чтобы озеленение ...
Пансион воспитанниц СК открылся в Петербурге
Литва и Латвия высылают дипломатов России в знак солидарности с Чехией