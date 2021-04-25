Стало известно, как получить двойной оклад за работу

Стало известно, как получить двойной оклад за работу
Данная норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Фото: pixabay.com

Сотрудник может получить двойной оклад, если перерабатывает и выполняет сверх нормы. Об этом напомнил судебный эксперт Юрий Капштык.

Данная норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. За работу в нерабочие дни 4–7 мая работники должны получить деньги в размере установленного им оклада.

Специалист отметил в беседе с «Российской газетой», что для сотрудников предприятий и компаний с непрерывной деятельностью дни с 1 по 10 мая будут обычными рабочими.

Напомним, что на майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Две недели подряд страна будет отдыхать по три дня и работать по четыре дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверть россиян собирались идти в отпуск в начале мая, а теперь в нем нет какой-либо необходимости.

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