Аэропорт Пулково 26 апреля работает без отмен и задержек

Аэропорт Пулково. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
Все рейсы из Пулково вылетят вовремя. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в субботу, 10 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что екатеринбуржец перепутал в Пулково сумки и привез домой чужие полмиллиона рублей. Пассажир в петербургском аэропорту Пулково обнаружил в зале ожидания пропажу своей сумки с полумиллионом рублей. Выяснилось, что ее по ошибке взял с собой гражданин, улетевший в Екатеринбург.

аэропорт новости СПб пулково рейсы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Клиенты банка «Санкт-Петербург» временно лишились денег из-за неполадок
Аэропорт Пулково 26 апреля работает без отмен и задержек
В Москве автомобиль каршеринга съехал в подземный переход
В России проверят все школьные учебники после замечания Путина
Стали известны признаки истощения организма
Сын погибшего во Врбетице раскритиковал слова президента Чехии о причинах взрыва
Около трети россиян считают, что переболели коронавирусом
Петербуржец на внедорожнике умудрился застрять под «мостом глупости», ...