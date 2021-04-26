Аэропорт Пулково 26 апреля работает без отмен и задержек

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в субботу, 10 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что екатеринбуржец перепутал в Пулково сумки и привез домой чужие полмиллиона рублей. Пассажир в петербургском аэропорту Пулково обнаружил в зале ожидания пропажу своей сумки с полумиллионом рублей. Выяснилось, что ее по ошибке взял с собой гражданин, улетевший в Екатеринбург.