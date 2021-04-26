Улицы Петербурга убирают 755 единиц техники и более 1,2 тысяч специалистов

Улицы Петербурга убирают 755 единиц техники и более 1,2 тысяч специалистов
Город активно убирают и дождь помогает справляться с загрязнениями. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Город продолжают отмывать и готовить к лету.

Санкт-Петербург сегодня, 26 апреля, приводят в порядок 755 единиц техники и более 1,2 тысяч работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эксперты объясняют, что уборка во время дождя целесообразна, потому что осадки помогают справляться с загрязнениями на улицах. Дождь словно «замачивает» дорожное полотно, что упрощает чистку дорог. Известно также, что уборкой территорий зеленых насаждений занимаются еще 266 машин и 910 специалистов садово-парковых предприятий.

Напоминаем, что на выходных для мытья проезжей части и тротуаров использовали 19,5 тысяч кубометров воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стартовала весенняя уборка на Охтинском мысу. Вблизи Охтинского мыса 20 апреля были замечены рабочие. На них была форма «Газпром нефти».

благоустройство дождь новости СПб уборка


 

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