Улицы Петербурга убирают 755 единиц техники и более 1,2 тысяч специалистов

Город продолжают отмывать и готовить к лету.

Санкт-Петербург сегодня, 26 апреля, приводят в порядок 755 единиц техники и более 1,2 тысяч работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эксперты объясняют, что уборка во время дождя целесообразна, потому что осадки помогают справляться с загрязнениями на улицах. Дождь словно «замачивает» дорожное полотно, что упрощает чистку дорог. Известно также, что уборкой территорий зеленых насаждений занимаются еще 266 машин и 910 специалистов садово-парковых предприятий.

Напоминаем, что на выходных для мытья проезжей части и тротуаров использовали 19,5 тысяч кубометров воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стартовала весенняя уборка на Охтинском мысу. Вблизи Охтинского мыса 20 апреля были замечены рабочие. На них была форма «Газпром нефти».