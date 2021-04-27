Петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром вторника

В утренний час пик в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, и останется такой как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка собралась на КАД между развязкой с проспектом Косыгина и развязкой с Шафировским проспектом. Водителей ждет серьезный затор на внешнем кольце — там проходят дорожные работы.

По традиции стоят выезды из пригородов, Волхонское шоссе, проспект Стачек, Таллинское шоссе перед Лиговским путепроводом и Волхонское шоссе, где произошла авария. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, проспекте Большевиков и проспекте Обуховской Обороны.

Водители толкаются на площади Восстания, перекрестке Московского проспекта и набережной Фонтанки, у Финляндского вокзала, на Дворцовой набережной и набережной Кутузова.

Пробки также есть на Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Светлановской площади, у метро «Озерки» и «Парнас».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2-й Садовый мост закрыли на ремонт до 30 апреля.