Петербуржцы стоят в пяти балльных пробках утром 28 апреля

В утренний час пик в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет пять баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, пробки оцениваются на пять баллов. Ближе к 9 утра ситуация на дорогах может измениться и составить шесть баллов, после чего пойдет на спад.

Самая крупная пробка собралась на внешнем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом — там проходят дорожные работы.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Стачек, Таллинское шоссе перед Лиговским путепроводом, Витебском проспекте. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной и Володарском мосту.

Водители толкаются на площади Восстания, у Финляндского вокзала, на Дворцовой набережной, Свердловской набережной и набережной Кутузова.

Пробки также есть на Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Полюстровском проспекте, Индустриальном проспекте, Светлановской площади, у метро «Озерки» и «Парнас».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2-й Садовый мост закрыли на ремонт до 30 апреля.