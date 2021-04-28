Дворцовый мост подсветят в красный и синие цвета

Дворцовый мост подсветят в красный и синий цвета. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Дворцовый мост подсветят в красный и синий цвета. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Также в этих цветах предстанет Большой проспект Петроградской стороны.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 апреля, поздравляют с профессиональным праздником сотрудников скорой медицинской помощи. В их честь красными и синими цветами подсветят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Известно, что особый режим подсветки включат в 21:20. Цвета выбраны не случайно: медперсонал скорой помощи обычно работает в синей спецодежде, а красный – это цвет, которым окрашен крест, знак милосердия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в честь Дня работника скорой медицинской помощи дадут залп из пушки Петропавловки. Центральным мероприятием Дня работника скорой медицинской помощи станет большой концерт в БКЗ «Октябрьский».