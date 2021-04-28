В Петербурге нашли самые дешевые и дорогие квартиры в «хрущевках»

В Петербурге нашли самые дешевые и дорогие квартиры в «хрущевках»
"Хрущевок" в городе продается не так уж много. Фото: pixabay

На вторичном рынке на данный момент выставлено на продажу 144 квартиры.

В Санкт-Петербурге эксперты нашли самые дешевые и дорогие квартиры в «хрущевках». В конце апреля 2021 года их насчитывалось в городе 144, о чем сообщили в агентстве недвижимости «ДАРКО».

Самая дорогая квартира обойдется в 11,2 миллиона рублей, она находится в Невском районе, а самая дешевая – в 3,7 миллиона рублей, она расположилась в Красносельском районе. Средняя цена на квадратный метр вторички в таких объектах равна 131,5 тысячам рублей, средняя стоимость квартиры – 5,87 миллионов.

Меньше всего в «хрущевках» четырехкомнатных квартир – всего 16 квартир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец взыскал с застройщика 300 тысяч рублей за отсутствие отделки в квартире.

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