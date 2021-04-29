«Петергоф» показал апрельские заснеженные фонтаны

Государственный музей-заповедник «Петергоф», на днях открывший летний сезон фонтанов, показал фотографии снежной сказки в конце апреля.

Снимки опубликованы на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Несколько дней назад в «Петергофе» открылся летний сезон фонтанов. В среду утром петербургскую достопримечательность засыпало снегом, хотя в парках уже во всю растут цветы. Сотрудники музея увидели на зеленых газонах и деревьях небольшие сугробы.

«Снег и фонтаны. Казалось бы, эти два понятия не могут существовать вместе, но только не в Петергофе. Заканчивали прошлый сезон фонтанами под снегом и начинаем этот так же», — отметили в музее.

В этом году петергофские фонтаны открылись 24 апреля. К этому моменту в город вернулись похолодание и пасмурная погода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе торжественно запустили фонтаны.