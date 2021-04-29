В четверг в Петербурге продолжатся дожди с мокрым снегом

В четверг в Петербурге продолжатся дожди с мокрым снегом
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В четверг, 29 апреля, в Северной столице сохранится пасмурная и прохладная погода. Город по-прежнему находится под властью циклона.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня за погоду в Петербурге будет отвечать обширный циклон, центр которого установился над Коми. По своей периферии циклон продолжит нагонять на территорию города и области холодные и влажные воздушные массы.

Будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха останется ниже апрельской нормы.

Столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в Европейской России.

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