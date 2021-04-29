Автомобилисты стоят в шестибалльных пробках на дорогах Петербурга утром 29 апреля

В утренний час пик в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 9 утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, после чего пойдет на спад.

Самая крупная пробка собралась на внешнем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом — там проходят дорожные работы. Также автомобилисты стоят на внешней стороне перед съездом на проспект Косыгина.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Стачек, Таллинское шоссе перед Лиговским путепроводом, Витебский проспект. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной и Володарском мосту.

Водители толкаются на площади Восстания, на Дворцовой набережной и Дворцовом мосту, Свердловской набережной и набережной Кутузова.

Пробки также есть на Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», проспекте Непокоренных, Индустриальном проспекте, Светлановской площади, у метро «Озерки» и «Парнас».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей в Петербурге ждут новые ограничения с 29 апреля по 9 мая.