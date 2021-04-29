Матчи ЧЕ ограничат движение транспорта на Крестовском острове

Матчи ЧЕ ограничат движение транспорта на Крестовском острове
"Газпром Арена" на Крестовском острове. Фото: gazprom-arena.com

Они будут действовать на протяжении нескольких дней в июне 2021 года.

В Санкт-Петербурге из-за матчей чемпионата Европы введут ряд ограничений движения транспорта на Крестовском острове. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов сегодня, 29 апреля.

Для безопасности болельщиков на Крестовском острове установят специальные периметры, которые ограничат движение транспорта. Доступ транспорта на Крестовский остров будет закрыт: с 00.00 до 24.00 – 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля 2021 года, с 00.00 до 03.00 − 13 июня и 22 июня 2021 года.

В связи с этим поменяются маршруты общественного транспорта. Отмечается, что исключения сделают для автомобилей экстренных и оперативных служб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга не планируют набирать новых волонтеров из-за дополнительных матчей Евро-2020.

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