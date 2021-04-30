Более 24 тонн зараженного картофеля не пропустили в Петербург

Инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Петербург 24,6 тонн марокканского картофеля, зараженного личинками.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства, в большом порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 24,6 тонн продовольственного картофеля. Крупная партия прибыла в город на Неве из Марокко. Груз заказало петербургское предприятие, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами.

При лабораторных исследованиях выявили цисты с жизнеспособными личинками бледной картофельной нематоды. Это опасный карантинный вредитель растений, которого нет на территории РФ.

Выпуск зараженной партии картофеля запретили.

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