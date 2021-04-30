Более 24 тонн зараженного картофеля не пропустили в Петербург

Более 24 тонн зараженного картофеля не пропустили в Петербург
Выпуск зараженной партии картофеля запретили. Фото: pixabay

Инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Петербург 24,6 тонн марокканского картофеля, зараженного личинками.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства, в большом порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 24,6 тонн продовольственного картофеля. Крупная партия прибыла в город на Неве из Марокко. Груз заказало петербургское предприятие, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами.

При лабораторных исследованиях выявили цисты с жизнеспособными личинками бледной картофельной нематоды. Это опасный карантинный вредитель растений, которого нет на территории РФ.

Выпуск зараженной партии картофеля запретили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково.

новости СПб Россельхознадзор фитосанитарный контроль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков: эпидемия коронавируса в России продолжается
На Энгельса завершили ремонт трамвайных путей
Спасатели достали мужчину из Ладожского озера
Цены на билеты в Ботанический сад вырастут с 1 мая
«Зачет» на итоговом сочинении получили 98 % петербургских выпускников
Петербуржец угодил в больницу после взрыва телефона
В Петербурге открыли все парки, сады и скверы после просушки
COVID-19 в России и мире: новый всплеск и тестирование домашних животных