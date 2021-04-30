Май начнется в Ленобласти с ночных заморозков

Последний месяц весны начнется в Ленинградской области с ночных заморозков. Погода на Первомай будет пасмурной.
Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В ночь на 1 мая в регионе пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью подморозит, местами температура опустится до -7 градусов.
Ранним утром Ленобласть накроет туман. Днем установится облачная с прояснениями погода. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 3-8 метров в секунду.
В разгар дня столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Также ночью и утром на дорогах будет гололедица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, какой будет погода на Пасху.